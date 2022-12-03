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МЧС: очаг возгорания на складе Микояновского мясокомбината находился на пятом этаже

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Очаг пожара на складе Микояновского мясокомбината находился на пятом этаже, затем огонь перекинулся на кровлю здания. Об этом в пятницу, 2 декабря, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

«По прибытии пожарно-спасательных подразделений происходило загорание на пятом этаже и на крыше здания на общей площади около 300 кв. м», — сказано в сообщении.

Как передает ТАСС, врио главы главного управления МЧС по Москве Андрей Румянцев рассказал, что огонь ушел на кровлю по вентиляционному коробу.

Причина происшествия устанавливается.

Возгорание произошло в здании предприятия на улице Талалихина. Очевидцы в соцсетях поделились кадрами с места ЧП. На них видно, как горит крыша мясокомбината. Пожару был присвоен второй уровень сложности из пяти.

Локализация возгорания была объявлена в 22:59 мск. Пожар был ликвидирован в 23:04 мск.

С горящего склада спасатели эвакуировали 12 человек. Информации о пострадавших не поступало. К ликвидации пожара привлекли более 100 человек, а также 30 единиц техники.

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