Бойцы Донецкой Народной Республики (ДНР) совместно со съемочной группой «Известий» под обстрелами украинских боевиков доставили электрогенератор пенсионеру, проживающему в поселке Пески в ДНР. Об этом стало известно в пятницу, 2 декабря.

По словам корреспондента Александра Сафиулина, ВСУ начали вести по группе активный обстрел, но это не помешало доставить электрогенератор.

«Парни, вы не просто крутые. Я очень рад», — сказал он.

Сообщается, что электрогенератор для пенсионера был куплен на средства, собранные волонтерами. Таким образом они оказали помощь мужчине, которому приходилось выживать под террором украинских боевиков на протяжении восьми лет.

Когда российские военные и журналисты возвращались обратно, украинские националисты продолжили обстрел. Один из снарядов упал в 100 м от группы. Пришлось укрыться в ближайшем подвале и переждать атаку. Группа вернулась назад, как только ВСУ прекратили обстрел.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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