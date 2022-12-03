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Стало известно о пожаре на Севастопольском рынке в Киеве

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Фото: Соцсети
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В Киеве вечером произошел пожар на Севастопольском рынке. Об этом сообщает «Страна.ua» в пятницу, 2 декабря, в своем Telegram-канале.

Издание опубликовало кадры, на которых видно пламя в торговых рядах и клубы дыма. Подробности инцидента пока неизвестны.

В сентябре 2021 года в здании римско-католического костела Святого Николая в центре Киева произошел пожар. Тогда сообщалось, что огонь вспыхнул между первым и вторым этажами и быстро перешел на кровлю здания.

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