Шлеменко и Исмаилов провели битву взглядов перед боем

Магомед Исмаилов и Александр Шлеменко провели финальную битву взглядов перед боем. Кадры с места событий показал корреспондент «Известий» Олег Барышев в пятницу, 2 декабря.

Бой Шлеменко и Исмаилова состоится на арене «Уралец» 3 декабря в рамках турнира RCC 13 в Екатеринбурге и станет главным событием суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Встречу спортсменов в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.

Ранее в этот же день бывший боец UFC Алексей Олейник описал стили Магомеда Исмаилова и Александра Шлеменко перед их поединком. По его словам, у Александра стиль «достаточно жесткий, прямолинейный, спокойный», а у Магомеда «в чем-то игривый и иногда веселый».

Боец ММА Магомед Исмаилов провел тренировку перед поединком с Александром Шлеменко. Вместе со своими тренерами Исмаилов проверял на себе разнообразные захваты и отрабатывал варианты поведения на ринге.

29 ноября Шлеменко назвал руки Исмаилова самым опасным оружием бойца. Он также заявил, что готовился к бою с соперником даже больше, чем было нужно.

При этом Исмаилов днем ранее рассказал, что самой слабой стороной Шлеменко является борьба. Он уверен, что Шлеменко не удастся его повалить, чтобы перевести поединок в партер.