Российские военные уничтожили до 30 боевиков во время обороны населенного пункта

Расчет реактивной системы залпового огня под командованием лейтенанта Богдана Алексеева ударил по позициям украинских боевиков во время обороны одного из населенных пунктов, в результате чего были уничтожены подходящие резервы боевиков до 30 человек и пять единиц военной техники. О новых подвигах российских военных в ходе спецоперации по защите Донбасса Минобороны РФ рассказало в субботу, 3 декабря.

После удара, нанесенного при смене стартовой позиции, расчет попал под ответный артиллерийский обстрел. Оценив обстановку, лейтенант Алексеев воспользовался условиями местности, оперативно вывел расчет и боевую машину из опасной зоны. Его действия не позволили боевикам развернуться и подтянуть резервы, а также нанесли им существенный урон, что привело к отступлению националистов.

Группа российских военнослужащих под командованием капитана Павла Пермякова выполняла задачи по инженерной разведке путей движения войск. Продвигаясь по маршруту, солдаты обнаружили группу вооруженных националистов, осуществляющих минирование вероятных путей движения подразделений армии РФ.



Так, капитан принял решение навязать противнику бой. Он отдал приказ заминировать занятый рубеж, после чего приступил к отводу войск. Далее противник перешел в наступление и угодил в заготовленную минную ловушку, где был уничтожен. Своими действиями капитан Павел Пермяков обеспечил оперативное продвижение войск и успешное выполнение боевой задачи, не допустив потери личного состава.

В районе одного из населенных пунктов позиции батальонной тактической группы российских мотострелков, связь в которой обеспечивал младший сержант Николай Гончаров, подверглись нападению диверсионно-разведывательной группы украинских боевиков. В ходе очередного артиллерийского удара радиостанция получила повреждения от снаряда и была выведена из строя. Сержант Гончаров незамедлительно приступил к восстановлению поврежденного изделия. Так, мужественные и самоотверженные действия солдата позволили восстановить работоспособность техники связи, в кратчайшие сроки произвести ее настройку и тем самым обеспечить командование устойчивыми каналами управления подразделениями в ходе отражения атаки.

Ранее, 2 декабря, старший сержант Денис Верхотуров в составе экипажа боевой машины осуществлял прикрытие на одном из направлений танкового наступления противника. Экипаж продолжал наблюдение, несмотря на начавшийся артиллерийский обстрел со стороны украинских боевиков.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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