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Сербские фанаты скандировали «Сербия! Россия!» по пути на матч со Швейцарией

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Фото: Соцсети
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Фанаты сборной Сербии по пути на матч со Швейцарией скандировали «Сербия! Россия!». Болельщики опубликовали видео в соцсетях в пятницу, 2 декабря.

Матч ЧМ-2022 Сербия — Швейцария начался в 22:00 мск. Как уточняет «Спорт-Экспресс», в составе сербской сборной выступят Ваня Милинкович-Савич, Миленкович, Велькович, Павлович, Живкович, С. Милинкович-Савич, Лукич, Костич, Тадич, Митрович, Влахович. Команда оппонента будет представлена такими футболистами, как Кобель, Видмер, Аканджи, Шер, Родригес, Фройлер, Джака, Шакири, Соу, Варгас, Эмболо.

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Ранее, 24 ноября, сербские болельщики скандировали имя президента РФ Владимира Путина в поддержку России, которая в этом году не принимает участия в международном состязании. Другим лозунгов сербов стал «Крым–Россия! Косово–Сербия!».

В этот же день игрок сборной Камеруна по футболу и гражданин России Гаэль Ондуа выступал в бутсах, на которых находились сразу два флага — России и Камеруна. Сам игрок многократно заявлял о том, что Россия для него является вторым домом, так как он с девяти лет жил в РФ и является гражданином страны.

22-й по счету мундиаль проходит с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. Россия не попала на мундиаль из-за отстранения ФИФА. Церемония открытия состоялась 20 ноября на стадионе «Эль-Байт» в городе Эль-Хаур. На поле прошли парад флагов стран-участниц, а также парад талисманов прошлых чемпионатов мира. Это первый в истории Кубок мира, проходящий осенью-зимой, и второй, проводимый на территории Азии.

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