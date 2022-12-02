Пожар на кровле Микояновского мясокомбината в Москве ликвидирован в 23:04 мск. Об этом в пятницу, 2 декабря, сообщили в МЧС.

Локализация возгорания была объявлена в 22:59 мск.

Возгорание произошло в здании предприятия на улице Талалихина. Очевидцы в соцсетях поделились кадрами с места происшествия. На них видно, как горит крыша мясокомбината. Пожару присвоен второй уровень сложности из пяти.

По предварительным данным, пострадавших нет. С горящего склада спасатели эвакуировали 12 человек. К ликвидации пожара привлекли более 100 человек, а также 30 единиц техники.