Белый дом: заявление Байдена о готовности к переговорам не означает изменения позиции США

Заявления президента США Джо Байдена не означают изменения позиции Вашингтона по Украине. Об этом сообщил на брифинге представитель Белого дома Джон Кирби в пятницу, 2 декабря.

Он добавил, что никакие вопросы, касающиеся конфликта на Украине, не могут обсуждаться без прямого участия киевских властей, а решение о возможности переговоров по урегулированию должен принимать Киев.

Кроме того, администрация президента считает, что украинский президент Владимир Зеленский не готов сейчас к переговорам с РФ.

Накануне Байден в ходе совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что готов вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным о завершении специальной военной операции, если тот примет такое решение. При этом, по словам Байдена, у него нет в ближайшее время планов контактировать с российским президентом.

15 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров назвал слухами сообщения о том, что США готовят почву для переговоров по Украине. Он добавил, что Москва хочет увидеть свидетельство заинтересованности Запада в том, чтобы дисциплинировать украинского лидера.

Киев официально отказался от переговоров с Москвой 4 октября. Президент Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Это произошло после того, как 30 сентября президент России Владимир Путин во время своего обращения в Кремле по итогам референдумов о присоединении Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей к России призвал Киев немедленно прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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