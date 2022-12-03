Реклама
Прямой эфир
Армия
Российские военные уничтожили до 30 боевиков во время обороны населенного пункта
Мир
Госдеп США допустил начало боевых действий между Китаем и Тайванем
Общество
Один человек погиб при обрушении породы на руднике в Забайкалье
Общество
Трутнев рассказал об отправке более 90 спортсменов-добровольцев в зону СВО
Происшествия
Пожару на Микояновском комбинате в Москве присвоили второй уровень сложности
Наука
Российские ученые представили разработки по созданию человеческих органов
Мир
Киево-Печерская лавра вошла в состав Православной церкви Украины
Происшествия
В Забайкалье на руднике по добыче золота произошло обрушение породы
Мир
Шесть детей в Великобритании умерли за неделю из-за стрептококковой инфекции
Общество
Пожар на складе Микояновского мясокомбината в Москве локализован
Общество
В МЧС опровергли угрозу распространения огня на складе Микояновского мясокомбината
Мир
Белый дом не стал комментировать предоставление российского гражданства Сноудену
Сюжет:

Белый дом: заявление Байдена о готовности к переговорам не означает изменения позиции США

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заявления президента США Джо Байдена не означают изменения позиции Вашингтона по Украине. Об этом сообщил на брифинге представитель Белого дома Джон Кирби в пятницу, 2 декабря.

Мировой секрет: Путину передали послание от Зеленского
Почему украинский кризис стал основной темой российско-индонезийских переговоров в Кремле

Он добавил, что никакие вопросы, касающиеся конфликта на Украине, не могут обсуждаться без прямого участия киевских властей, а решение о возможности переговоров по урегулированию должен принимать Киев.

Кроме того, администрация президента считает, что украинский президент Владимир Зеленский не готов сейчас к переговорам с РФ.

Накануне Байден в ходе совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что готов вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным о завершении специальной военной операции, если тот примет такое решение. При этом, по словам Байдена, у него нет в ближайшее время планов контактировать с российским президентом.

15 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров назвал слухами сообщения о том, что США готовят почву для переговоров по Украине. Он добавил, что Москва хочет увидеть свидетельство заинтересованности Запада в том, чтобы дисциплинировать украинского лидера.

Киев официально отказался от переговоров с Москвой 4 октября. Президент Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Путиным.

Это произошло после того, как 30 сентября президент России Владимир Путин во время своего обращения в Кремле по итогам референдумов о присоединении Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей к России призвал Киев немедленно прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022