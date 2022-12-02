В МЧС опровергли угрозу распространения огня на складе Микояновского мясокомбината

Угрозы распространения огня на складе Микояновского мясокомбината в Москве нет, привлечение авиации не требуется. Об этом заявили в пресс-службе ГУ МЧС России по столице в пятницу, 2 декабря.

«Необходимости привлекать авиацию к тушению пожара на складе нет. Обстановка на месте спокойная, угрозы распространения огня нет», — приводит сообщение ведомства ТАСС.

Возгорание произошло в здании предприятия на улице Талалихина. Очевидцы в соцсетях поделились кадрами с места происшествия. На них видно, как горит крыша мясокомбината. Пожару присвоен второй уровень сложности из пяти.

По предварительным данным, пострадавших нет. На данный момент устанавливается площадь пожара. С горящего склада спасатели эвакуировали 12 человек.

К ликвидации возгорания привлекли более 100 человек и 30 единиц техники.