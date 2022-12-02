Южная Корея в третий раз в своей истории вышла в плей-офф чемпионата мира
Сборная Южной Кореи в третий раз вышла в плей-офф чемпионата мира. Футболисты в добавленное время обыграли команду Португалии в матче третьего тура группового этапа ЧМ-2022 в пятницу, 2 декабря.
Игра прошла на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне. Встреча завершилась со счетом 2:1.
На пятой минуте открыл счет португалец Рикарду Орта, в составе азиатской команды голы забили Ким Ен Гвон и Ван Хи Чхан, передает «Спорт-Экспресс». Победный гол принес команде нападающий Хван, отправивший мяч в португальские ворота на первой минуте добавленного времени.
Сборная Южной Кореи опередила уругвайцев (4 очка) благодаря большему числу забитых мячей. До этого корейцы выходили из группы в 2002 и 2010 годах.
Сборная Португалии, ранее обеспечившая себе выход в плей-офф победой над Уругваем, по итогам трех туров с 6 очками заняла первое место в группе. Южная Корея вышла в плей-офф со второго места.
Сборная Германии не вышла в плей-офф на втором чемпионате мира подряд. В четверг немецкая сборная, выступавшая в группе Е, обыграла в матче третьего тура группового этапа команду Коста-Рики (4:2).