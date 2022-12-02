Новак назвал театром абсурда информацию о запросе Польши на прокачку нефти РФ в 2023 году

Действия Польши на нефтегазовом рынке являются театром абсурда. Такое мнение высказал вице-премьер России Александр Новак журналистам в пятницу, 2 декабря.

«Театр абсурда — то, чем они занимаются», — сказал он, комментируя информацию о том, что крупнейшая нефтеперерабатывающая компания Польши Orlen подала заявку в «Транснефть» на поставку 3 млн т российской нефти по трубопроводу «Дружба» в 2023 году.

Новак при этом не стал подтверждать или опровергать информацию о запросе Польшей поставок нефти, отметив, что сам узнал об этом в СМИ, передает ТАСС.

Ранее, 16 ноября, газета «Коммерсант» со ссылкой на источники сообщала, что польская госкомпания Orlen рассчитывает продолжать получать российскую нефть по трубопроводу «Дружба» в 2023 году в объеме 3 млн т в год, несмотря на заявления властей Польши о планах отказаться от таких поставок. Как отмечается, сама Orlen объясняет это долгосрочными контрактами с российскими нефтекомпаниями.

До этого, 14 ноября, глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что власти Польши добиваются наложения новых антироссийских санкций на поставки нефти по трубопроводу «Дружба», чтобы стране не пришлось платить компенсацию за преждевременное расторжение контрактов с Россией. Рау также напомнил, что Польша обязалась использовать российскую нефть до конца этого года, и если новый пакет санкций не будет включать польских предложений, то страна должна будет заплатить России компенсации.