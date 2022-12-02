Российские ученые представили разработки по созданию человеческих органов

Российские ученые разработали технологии, которые позволяют создавать человеческие органы из нескольких клеток. Об этом в пятницу, 2 декабря, рассказал обозреватель «Известий» Игорь Балдин, который побывал на Сочинском Конгрессе, где были представлены новые разработки.

«Уже сейчас российские производители создают биоинженерные ткани, костную ткань, кожные покровы. В будущем это будет полноценные органы — биоинженерное сердце или биоинженерная почка», — рассказала «Известиям» Наталья Лобкаева, генеральный директор компании-разработчика технологии.

По словам журналиста, еще недавно почти вся компонентная база в российской медицине была экспортной. Теперь в России появляются собственные аппараты КТ и МРТ, генетические анализаторы, оптика. Все последние достижения российских ученых показали на стендах Сочинского Конгресса.

Один их экспонатов — важная отечественная разработка по созданию препаратов, с помощью которых выявляют местоположение онкологий. Технологии уже применяют в лечении раковых заболеваний.

Разработки в области генетики, по словам корреспондента, прежде всего касаются здоровья. В нескольких российских регионах уже проводят неонатальный скрининг, скоро он станет повсеместным.

«Неонатальный скрининг помогает нам на очень ранних стадиях, когда еще нет клинических проявлений или они минимальны, выявить заболевания у малыша. И назначить правильное лечение, чтобы осложнения этого заболевания, развития безопасных заболевания предотвратить или резко облегчить процент», — сообщила кандидат медицинских наук Мария Воронцова.

Как рассказал Балдин, чтобы медицинская наука развивалась быстрее, нужна общая информационная база: о генах, клетках, вакцинах, животных. Всё это вместе называется «биоресурсными коллекциями». Чтобы создать эту базу, нужно разработать специальный закон.

«Закон вокруг этих биоресурсных коллекций помогает, во-первых, пролить свет на то, что он вообще есть, то есть — ввести их правовое поле. До некоторого времени их там не было и это неправильно. Они помогают им функционировать и существовать — то есть регулировать обмен этой информации с другими биоресурсными коллекциями, может быть даже с зарубежными. Это нормальная практика — обмениваться семенами, клетками», — подытожила Воронцова.

В сентябре сообщалось, что военные кардиохирурги Национального медицинского центра высоких медицинских технологий — Центрального военного клинического госпиталя им. А.А. Вишневского Минобороны России впервые трансплантировали «механическое сердце» —систему вспомогательного кровообращения — искусственного левого желудочка сердца.

Ранее, в мае, эксперты оценили перспективы пересадки органов животных человеку. По словам специалистов, риски подобных пересадок связаны с генетическими особенностями органов животных. При этом существуют технологии, позволяющие минимизировать отторжение органов животных человеческим организмом. Например, когда органы выращиваются в животных, у которых специальным образом удалены гены, отвечающие за белки иммунологической совместимости.