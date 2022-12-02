Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Пожару на Микояновском комбинате в Москве присвоили второй уровень сложности
Наука
Российские ученые представили разработки по созданию человеческих органов
Мир
Киево-Печерская Лавра вошла в состав Православной церкви Украины
Происшествия
В Забайкалье на руднике по добыче золота произошло обрушение породы
Мир
Шесть детей в Великобритании умерли за неделю из-за стрептококковой инфекции
Общество
Пожар на складе Микояновского мясокомбината в Москве локализован
Общество
В МЧС опровергли угрозу распространения огня на складе Микояновского мясокомбината
Мир
Белый дом не стал комментировать предоставление российского гражданства Сноудену
Мир
Гросси заявил о приближении к соглашению между Украиной и РФ по зоне вокруг ЗАЭС
Происшествия
С горящего склада Микояновского мясокомбината эвакуировали 12 человек
Мир
В Белом доме заявили о неготовности Зеленского к переговорам с РФ
Мир
Миссия МАГАТЭ посетила на этой неделе Южно-Украинскую АЭС

Белый дом не стал комментировать предоставление российского гражданства Сноудену

0
Фото: Global Look Press/Jörg Carstensen
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Представитель Белого дома Джон Кирби не стал комментировать предоставление гражданства России экс-сотруднику Агентства национальной безопасности США Эдварду Сноудену. На эту тему его попросили высказаться журналисты в пятницу, 2 декабря.

«Сноуден»: князь Мышкин и ЦРУ
«Сноуден»: князь Мышкин и ЦРУ
Фильм Оливера Стоуна об Эдуарде Сноудене отсылает к Достоевскому и воспевает демократические свободы

Он сказал только то что, министерство юстиции США продолжает вести расследование в отношении Сноудена, поэтому Белый дом «не будет давать комментарии» по этой теме.

Ранее в этот день Сноуден принял присягу и получил документ, подтверждающий его принадлежность к российскому гражданству.

После этого его адвокат Анатолий Кучерена рассказал, что Сноуден намеревается жить в Москве после получения гражданства РФ. Юрист отметил, что Сноуден подал заявление около двух лет назад.

Также Кучерена уточнил, что в настоящее время у Сноудена два гражданства — американское и российское. США пытались аннулировать американский паспорт экс-агенту ЦРУ, но они не могут аннулировать гражданство.

В сентябре президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства Сноудену. Тогда экс-сотрудник ЦРУ заявил о положительном влиянии гражданства России на его семью.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс позднее заявлял, что Сноуден, несмотря на получение российского гражданства, остается гражданином США и должен предстать перед американским правосудием.

Временное убежище в РФ бывший агент ЦРУ получил в августе 2013 года после того, как в июне того же года он передал газетам The Guardian и The Washington Post секретные материалы о программах слежки британских и американских спецслужб в интернете.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022