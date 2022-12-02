Белый дом не стал комментировать предоставление российского гражданства Сноудену

Представитель Белого дома Джон Кирби не стал комментировать предоставление гражданства России экс-сотруднику Агентства национальной безопасности США Эдварду Сноудену. На эту тему его попросили высказаться журналисты в пятницу, 2 декабря.

Он сказал только то что, министерство юстиции США продолжает вести расследование в отношении Сноудена, поэтому Белый дом «не будет давать комментарии» по этой теме.

Ранее в этот день Сноуден принял присягу и получил документ, подтверждающий его принадлежность к российскому гражданству.

После этого его адвокат Анатолий Кучерена рассказал, что Сноуден намеревается жить в Москве после получения гражданства РФ. Юрист отметил, что Сноуден подал заявление около двух лет назад.

Также Кучерена уточнил, что в настоящее время у Сноудена два гражданства — американское и российское. США пытались аннулировать американский паспорт экс-агенту ЦРУ, но они не могут аннулировать гражданство.

В сентябре президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства Сноудену. Тогда экс-сотрудник ЦРУ заявил о положительном влиянии гражданства России на его семью.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс позднее заявлял, что Сноуден, несмотря на получение российского гражданства, остается гражданином США и должен предстать перед американским правосудием.

Временное убежище в РФ бывший агент ЦРУ получил в августе 2013 года после того, как в июне того же года он передал газетам The Guardian и The Washington Post секретные материалы о программах слежки британских и американских спецслужб в интернете.