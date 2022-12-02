ЕК призвала Сербию ввести санкции против России для вступления в Евросоюз

Сербии, чтобы вступить в Евросоюз (ЕС), необходимо не только провести реформы, но и присоединиться к антироссийским санкциям. Об этом заявил в пятницу, 2 декабря, еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Варгейи на совместной с президентом Сербии Александаром Вучичем пресс-конференции в Белграде.

«Сейчас нужно провести реформы и завершить те шаги, которые касаются, например, медиа, нужны ясные шаги и ясные сигналы из Белграда», — сказал он.

По словам Варгейи, в свете ситуации вокруг Украины согласование с внешней политикой ЕС играет более важную роль, чем ранее.

«Нам нужно, чтобы Сербия, страна-кандидат, нам помогла. Сербия должна быть на нашей стороне и помочь нам обозначенным образом провести наши санкции. Поэтому я особенно приветствую сообщение и очень ясное обещание президента помочь нам провести санкции», — заявил Варгейи.

25 ноября Сербии рекомендовали признать независимость Косово и ввести санкции в отношении РФ ради возможности однажды вступить в Евросоюз (ЕС). Об этом рассказала сербский премьер-министр Ана Брнабич по итогам встречи с постпредставителем ЕС Эммануэлем Жофре.

Она отметила противоречивость данных указаний: с одной стороны, от Белграда ждут осуждения в адрес Москвы за «нарушение территориальной целостности международно признанного государства», а с другой — призывают отказаться от собственных территорий.

Комментируя это, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 26 ноября раскритиковала позицию ЕС по отношению к Сербии. По ее словам, европейские государства извратили собственную традицию, отказавшись от античных постулатов закона и права, идеалов гуманизма и христианских ценностей.

20 ноября журналистка из Белграда Любица Гойгич объяснила нежелание властей и населения республики присоединяться к санкциям против России. Она отметила, что в 1990-х Сербия серьезно пострадала из-за внешнего экономического давления, причем больнее всего санкции ударили по простым людям, минуя элиту.

21 октября президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна не введет санкции против России, пока не возникнет угроза. По его словам, Сербия ничего не должна России, но помнит, что Россия с Китаем сохраняют целостность Сербии в ООН.

До этого, 17 октября, комитет Европарламента по иностранным делам заявил, что прогресс в переговорах о вступлении Сербии в ЕС возможен только при условии присоединения страны к санкциям Евросоюза против России. Президент Сербии Вучич заявил о намерении сербской стороны придерживаться своей текущей позиции, пока это возможно без вреда национальным интересам, но допустил введение антироссийских санкций в будущем из-за давления Запада.

16 октября министр внутренних дел Сербии Александр Вулин назвал сотрудничество и добрые отношения с РФ залогом существования государства. Он также отметил, что шантаж Запада свидетельствует о том, что у потенциальных «союзников» нет серьезной заинтересованности.