Более 20 км теплосетей реконструируют во Владивостоке в 2023 году
Во Владивостоке в 2023 году планируют провести реконструкцию 20 км теплосетей, а также отремонтировать несколько центральных тепловых пунктов. Об этом ИА PrimaMedia сообщили в городской мэрии.
По оценкам экспертов, износ теплотрасс во Владивостоке на сегодняшний день достигает 90%, примерный возраст эксплуатации труб — 40–50 лет.
«Текущие объемы ремонтов не способны кардинально изменить ситуацию в тепловом хозяйстве Владивостока. Целые микрорайоны требуют полной замены трубопроводов», — заявил руководитель городского предприятия электрических сетей Алексей Родькин.
Зампред правительства региона Елена Пархоменко отмечает, что финансирование капремонта сетей увеличивается ежегодно, но «перегнать» ветхость коммунальной инфраструктуры не получается. В 2023-м средства на работы направят из Фонда национального благосостояния. Приморье уже получило 1,8 млрд рублей на «беспрецедентную реконструкцию теплосетей», подчеркнула Пархоменко.
Масштабный ремонт запланирован в Первомайском районе Владивостока, где фиксируются наибольшие проблемы с теплотрассами, а также во Фрунзенском районе. Проектная документация уже разработана, определена подрядная организация. Реконструкция стартует после завершения отопительного сезона и закончится осенью.