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Госэкспертиза одобрила проект строительства новой дороги в Красноярске

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В Красноярске запланировано строительство новой дороги, которая свяжет улицы Судостроительную и Гладкова. Проект работ уже прошел госэкспертизу, сообщает мэрия.

Согласно документации, протяженность новой двухполосной дороги составит 358 м, по обеим ее сторонам предусмотрены широкие тротуары. Также проект включает обустройство островков безопасности, ливневки, освещения, двух остановочных павильонов для ожидания транспорта.

Кроме того, запроектировано транспортное кольцо в районе примыкания к улице Гладкова с возможностью выезда в обе стороны, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

Отмечается, что перед началом строительства будут переустроены электросети, также власти должны выкупить у собственников 99 гаражей, попадающих в зону обустройства дорожного полотна. В дальнейшем объекты снесут. Сейчас ведется поиск компании, которая займется оценкой имущества, к выкупу недвижимости администрация приступит в 2023 году.

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