Экс-боец UFC Олейник описал стили Исмаилова и Шлеменко

Бывший боец UFC Алексей Олейник описал стили Магомеда Исмаилова и Александра Шлеменко перед их поединком, который пройдет уже 3 декабря. Своим мнением он поделился с «Известиями» в пятницу, 2 декабря.

«У каждого из них есть свой стиль, своя аудитория. У Саши стиль достаточно жесткий, прямолинейный, спокойный, а у Магомеда в чем-то игривый и иногда веселый. Две разные школы, мне обе импонируют», — отметил Олейник.

Ранее в тот же день Олейник поделился ожиданиями от предстоящего боя. По его мнению, сейчас Исмаилов находится на физическом подъеме, что создаст трудности для Шлеменко. Однако российский спортсмен, в свою очередь, «психологически устойчивый», подчеркнул Олейник.

28 ноября Исмаилов рассказал, что самой слабой стороной Шлеменко является борьба. Он уверен, что Шлеменко не удастся его повалить, чтобы перевести поединок в партер.

В тот же день Шлеменко, прилетев в Екатеринбург, где состоится поединок, выступил с обращением к Исмаилову. Он подчеркнул, что его противнику не долго осталось ждать боя. Также, по мнению бойца, это будет ответственный поединок для обоих спортсменов.

Бой Шлеменко и Исмаилова состоится на арене «Уралец» 3 декабря в рамках турнира RCC 13 в Екатеринбурге и станет главным событием суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».