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В результате взрыва в Одессе пострадали семь человек

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Фото: соцсети
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В Одессе в результате взрыва пострадали двое гражданских и еще пятеро сотрудников правоохранительных органов. Об этом 2 декабря сообщает отдел коммуникации полиции Одессы.

«Патрульные полицейские остановили автомобиль на улице Прохоровской, во время проверки которого обнаружили в багажнике взрывоопасные предметы. На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу территориального подразделения, по прибытии которой произошел взрыв. В результате взрыва пострадали двое гражданских и пятеро полицейских», — указано в сообщении.

В полиции также добавили, что все пострадавшие в результате взрыва были госпитализированы в больницу.

Ранее, 1 декабря, в Волгограде загорелись сразу четыре автомобиля. В результате происшествия погиб трехлетний ребенок, пострадал мужчина. Отмечается, что два автомобиля полностью сгорели, еще два получили повреждения. В ходе осмотра машин было обнаружено два ацетиленовых баллона. Сотрудники считают, что причиной возгорания могла стать утечка газа.

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