МИД РФ возмутился решением Франции создать спецтрибунал по преступлениям на Украине

Заявление МИД Франции о создании «специального трибунала по преступлениям агрессии России» вызывает возмущение, так как не имеет ничего общего с правосудием. Об этом заявили в российском внешнеполитическом ведомстве в пятницу, 2 декабря.

«Требуем, чтобы французские дипломаты, столь внимательно относящиеся к проблематике защиты прав человека, не делили людей на «правильных» и «неправильных», «своих» и «не своих»», — указывается в сообщении МИДа в Telegram-канале.

Там также призвали выделить из числа прочих хотя бы одного эксперта для изучения получивших широкую огласку злодеяний украинских националистов, а также посещения обстреливаемых украинскими боевиками российских территорий.

«Рекомендуем Парижу начать с того, чтобы создать специальный трибунал по собственным преступлениям в ходе колониальных войн, различных карательных операций, вмешательств в самых разных частях света», — добавили в министерстве.

При этом там напомнили, что лицемерие западных стран при обсуждении гуманитарных последствий боевых действий происходит не впервые. В пример в МИДе привели преступления США и их союзников в Югославии, Ираке, Ливии, Сирии, других странах с многочисленными жертвами среди мирного населения от оружия американских и европейских оборонно-промышленных компаний. Такие преступления очевидны для жителей пострадавших государств, их соседей по региону, всех тех, кто не входит в пресловутый «золотой миллиард», указали в МИДе.

30 ноября Франция объявила о начале работы по созданию специального трибунала для расследования действий России на Украине. Сообщалось, что Париж поддерживает расследования украинских органов правосудия и Международного уголовного суда в Гааге для привлечения к ответственности виновных.

Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета России Андрей Климов в разговоре с «Известиями» назвал заявление Парижа о трибунале верхом цинизма.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».