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Миссия МАГАТЭ посетила на этой неделе Южно-Украинскую АЭС

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Фото: commons.wikimedia.org/Leo211
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Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) посетила на этой неделе Южно-Украинскую АЭС. Об этом сообщается 2 декабря в заявлении на сайте агентства.

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«На этой неделе МАГАТЭ провело миссию по ядерной безопасности на Южно-Украинской АЭС (ЮУАЭС), активизируя свои усилия по предотвращению ядерной аварии во время текущего вооруженного конфликта в стране», — говорится в публикации.

Эксперты МАГАТЭ впервые находились на объекте в течение нескольких дней, чтобы лучше понять ситуацию с ядерной и физической безопасностью, а также потребности станции, уточнили в агентстве.

Кроме того, в заявлении указывается, что российская сторона проинформировала МАГАТЭ о назначении директором Запорожской АЭС Юрия Черничука.

«На этой неделе на месте и в Российской Федерации было объявлено, что директором станции назначен главный инженер ЗАЭС Юрий Черничук», — сказано в заявлении.

При этом в организации отметили, что украинский оператор «Энергоатом» отклонил это назначение и назначил Дмитрия Вербицкого исполняющим обязанности генерального директора станции, а Игоря Мурашова главным инженером, но на площадке они отсутствуют.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в этот же день сообщил, что ведутся переговоры по поводу организации его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Я с нетерпением жду [встречи. — Ред.]. Я не знаю, когда именно, мы продолжаем переговоры. Конечно, мне нужно будет встретиться с ним», — сказал он ТАСС.

30 ноября сообщалось, что МАГАТЭ усилит свое присутствие на всех атомных электростанциях (АЭС) Украины.

Эксперты МАГАТЭ уже проинспектировали два ядерных объекта в украинском Харькове 11 ноября на фоне данных о готовящейся Киевом провокации с так называемой грязной бомбой. В сообщении международного агентства тогда было сказано, что никаких признаков радиационного выброса или утечки ядерного материала не было обнаружено.

25 ноября постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил о невозможности проверить все радиоактивные объекты на Украине. Он также отметил, что агентство занимается ядерным материалом, однако в его компетенции не входит работа с радиоактивным материалом.

21 ноября в Кремле призвали страны Запада повлиять на Украину для прекращения обстрелов ЗАЭС. За день до этого советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа сообщил, что украинские боевики нанесли 15 ударов по территории Запорожской АЭС.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. В Москве подчеркивали, что уход российских военных, охраняющих объект, может обернуться катастрофой, так как Киев может использовать станцию для чудовищных провокаций. ЗАЭС перешла в собственность РФ после воссоединения Запорожской области с Россией по итогам референдума.

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