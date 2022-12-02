Сергей Собянин побывал в зоне СВО и пообщался с мобилизованными

Сергей Собянин побывал в зоне СВО и пообщался с мобилизованными

2022-12-02 19:54:05

2022-12-02 19:54:05

2022-12-02 19:54:05

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