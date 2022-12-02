В Шахтерске на нефтебазе произошло возгорание емкостей

В результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) 2 декабря по нефтебазе в Шахтерске произошло возгорание емкостей. Об этом сообщил мэр города Александр Шатов.

В своем Telegram-канале он уточнил, что на месте в данный момент работают экстренные службы. Не исключается, что могут быть пострадавшие среди сотрудников нефтебазы.

Ранее в этот день ВСУ обстреляли Киевский и Ворошиловский районы Донецка. Выпущено 10 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». В этот же день корреспонденту «Известий» также удалось заснять столбы дыма над нефтебазой в Макеевке после обстрела со стороны украинских боевиков.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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