Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В Шахтерске на нефтебазе произошло возгорание емкостей
Мир
ЕС достиг соглашения о введении потолка цен на российскую нефть в $60
Мир
Лукашенко обсудил с Путиным по телефону ход СВО на Украине
Спорт
Южная Корея победила сборную Португалии и вышла в плей-офф ЧМ-2022
Экономика
«Вкусно — и точка» полностью восстановила долю McDonald’s на рынке в РФ
Мир
Эрдоган указал Сунаку на важность создания условий для переговоров РФ и Украины
Армия
Собянин сообщил о посещении линии обороны в зоне СВО
Мир
В Молдавии назвали высоким риск новых массовых отключений света
Мир
Турция призвала Запад убедить Украину начать переговоры с Россией
Экономика
Производитель мороженого Baskin Robbins сменит название бренда в России
Мир
Испанская полиция оцепила территорию вокруг посольства Украины в Мадриде
Мир
Акция памяти детей Донбасса проходит в Тель-Авиве
Сюжет:

В Шахтерске на нефтебазе произошло возгорание емкостей

0
Фото: МЧС ДНР
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) 2 декабря по нефтебазе в Шахтерске произошло возгорание емкостей. Об этом сообщил мэр города Александр Шатов.

В своем Telegram-канале он уточнил, что на месте в данный момент работают экстренные службы. Не исключается, что могут быть пострадавшие среди сотрудников нефтебазы.

Ранее в этот день ВСУ обстреляли Киевский и Ворошиловский районы Донецка. Выпущено 10 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». В этот же день корреспонденту «Известий» также удалось заснять столбы дыма над нефтебазой в Макеевке после обстрела со стороны украинских боевиков.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022