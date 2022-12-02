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Захарова поиронизировала над сообщением об изгнании «Дождя» из Латвии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала заявление министра обороны Латвии Артиса Пабрикса о начале процесса отзыва разрешения на пребывание в стране сотрудников телеканала «Дождь» (настоящий материал касается деятельности иностранного агента «Дождь»). Мнением она поделилась в своем Telegram-канале в пятницу, 2 декабря.

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Ранее в пятницу сообщалось, что телеканал «Дождь» прекратил сотрудничество со своим ведущим Алексеем Коростелевым после его слов в эфире о помощи российским военнослужащим. Как заявила руководитель информационной службы канала Екатерина Котрикадзе (физическое лицо, выполняющее функции иноагента), из-за этого высказывания у зрителей сложилось впечатление, что телеканал якобы занимается отправкой снаряжения российской армии, но это не так.

«Ой, как нехорошо получилось. Не помогла Дождю сдача Коростелева? Надо было видеть, как его коллеги феерически слили. Екатерина Котрикадзе сдавленным голосом сообщила в эфире, что журналист Коростелев позволил мнение, которое могло создать двойственное ощущение о позиции канала. Не выручили и подписанные сотрудниками Дождя бумажки о лояльности местным спецслужбам?» — задалась риторическим вопросом Захарова.

Она отметила также, что телеканалу не помогла и смена логотипа.

«Каминг-аут с размещением гей-символики канал тоже не спас? Вот это обидно, честное слово. Понимаю, что есть вариант конвертировать разноцветную Ж в «первый канал гендерных новостей». Но кого сейчас этим удивишь», — написала Захарова.

В конце ноября телеканал решил на неделю сменить цвет своего логотипа в радужные цвета, после того как Совфед РФ одобрил принятие пакета законов о запрете ЛГБТ-пропаганды в России. Согласно закону, теперь административная ответственность за пропаганду ЛГБТ будет наступать за совершение таких действий в отношении лиц любого возраста, а не только в отношении несовершеннолетних, как это было предусмотрено до принятия закона.

30 ноября Захарова прокомментировала изменение логотипа телеканала. Она отметила, что только сейчас поняла, почему «название канала на букву «д», а символом стала буква «ж».

Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсам телеканала «Дождь» 1 марта. Сообщалось, что решение принято на основании поступившего требования Генеральной прокуратуры из-за целенаправленного размещения телеканалом на систематической основе информационных материалов, содержащих ложную информацию относительно сущности специальной военной операции на территории Украины. После этого телеканал перевел свое вещание в Латвию и работает там.

Россия продолжает проведение начатой 24 февраля специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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