Бывший военнослужащий ДНР поблагодарил Путина за вхождение Донбасса в состав РФ

Бывший военнослужащий батальона «Сомали», ветеран боевых действий из Донецкой Народной Республики (ДНР) Вадим Серик поблагодарил президента РФ Владимира Путина за вхождение Донбасса в состав РФ. Общение военного с президентом прошло по видеосвязи во время встречи Путина с представителями общественных организаций, объединяющих людей с особенностями по здоровью, в пятницу, 2 декабря.

«Хотел бы поблагодарить вас за то, что Донбасс забрали в Россию. Не зря мы боролись, не зря пацаны гибли. Спасибо вам», — сказал Серик.

Он также рассказал президенту о том, как в 2015 году получил минно-осколочное ранение в поселке Спартак, находящемся недалеко от донецкого аэропорта, после чего стал инвалидом-колясочником.

После общения с российским лидером Серику пришлось срочно эвакуироваться в убежище из-за начавшегося очередного обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В тот же день представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что украинские боевики около 16:50 ударили по центру Донецка из «Градов».

Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области вошли в состав Российской Федерации по итогам серии референдумов, прошедших с 23 по 27 сентября.

5 октября Путин подписал федеральный конституционный закон о принятии новых территорий в состав РФ.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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