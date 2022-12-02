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Пол Уилан связался с родными после недельного перерыва

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Фото: ТАСС/EPA/MAXIM SHIPENKOV
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Осужденный в РФ за шпионаж американец Пол Уилан вышел на связь после продолжавшегося более недели перерыва. Об этом сообщил в пятницу, 2 декабря, его брат Дэвид Уилан.

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«Пол позвонил родителям сегодня в 05:30 утра по времени Восточного побережья США (13:30 мск)», — сказал он ТАСС.

Как заявил Дэвид Уилан, Пол находится в «тюремной больнице».

«Он не сказал, почему оказался там, но добавил, что позвонит снова позднее. Родители полагают, что сегодня он вернется в исправительную колонию № 17», — добавил брат осужденного.

Уилан был задержан в Москве в конце декабря 2018 года. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о шпионаже (ст. 276 УК РФ). В середине июня 2020 года Мосгорсуд приговорил Уилана к 16 годам колонии строгого режима.

С тех пор США пытаются обменять Уилана по схеме обмена заключенными.

1 декабря официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал воздержаться от высказываний о возможных подвижках в вопросе обмена заключенными между Москвой и Вашингтоном. Песков также добавил, что в течение текущего года контакты между Россией и США по линии администрации президента РФ не планируются.

Также 1 декабря глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о том, что канал с США по обмену заключенными работает, Россия надеется на результат. Министр рассказал, что госсекретарь США Энтони Блинкен «звонил давным-давно» по поводу тех американских граждан, которые осуждены и сидят в российской тюрьме.

11 ноября Песков отметил, что Москва серьезно относится ко всем идеям, выдвинутым в рамках двустороннего диалога, и американской стороне хорошо известны серьезные предложения РФ по поводу обмена заключенными.

До этого, 9 ноября, Блинкен сообщил, что усилия американской стороны сконцентрированы на мерах по возвращению на родину осужденных в России американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана.

В свою очередь, российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что для России главное — вернуть домой как можно больше россиян, которые пока пребывают в американских застенках. В первую очередь речь шла об Александре Виннике и Викторе Буте.

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