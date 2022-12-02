Жилищные сертификаты получили 29 сирот в Липецкой области

Правом получения жилищных сертификатов воспользовались 29 детей-сирот в Липецкой области. В 2023 году на выдачу сертификатов направят 340 млн рублей.

В соответствии с областным законом, который был принят в апреле 2022 года, правом на социальную выплату могут воспользоваться сироты, которым исполнилось 25 лет и которые состоят в очереди на обеспечение жильем. Кроме того, у получателей поддержки должен быть официально подтвержденный доход от трудовой деятельности, а также трудовой стаж не менее года. Об этом сообщает LipetskMedia. Сумма жилищного сертификата рассчитывается исходя из норматива общей площади жилого помещения и стоимости одного квартирного метра, которая установлена Минстроем РФ, на III квартал 2022 года для Липецкой области сумма составляет 72 130 рублей.

Заявления на получение сертификата подали 77 человек, но сертификат получили только 29 человек. По словам и.о. начальника областного управления ЖКХ Татьяны Ковырзановой, это связано с тем, что в отношении ряда лиц уже есть судебные решения о предоставлении им квартиры. Власти прорабатывают возможность заключения в подобных случаях мирных соглашений, чтобы дети-сироты могли получить социальную выплату.