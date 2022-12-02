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Эксперт из США рассказал о проблемах в эксплуатации артиллерии ВСУ

Военный эксперт Сучиу: орудия не могут выдержать тысячи выстрелов ежедневно и сгорают после нескольких месяцев
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Dmytro Smolienko
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Поставляемые западными странами артиллерийские орудия для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ) массово ломаются из-за того, что не выдерживают напряженной эксплуатации. Такое мнение 1 декабря высказал военный эксперт из США Питер Сучиу в своей статье для 19Fortyfive.

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«Орудия просто не могут выдержать тысячи выстрелов ежедневно, и теперь они сгорают после нескольких месяцев чрезмерного использования, в то время как другие повреждаются или уничтожаются ответным русским огнем», — рассказал он.

Как отмечает Сучиу, проблема некоторых орудий, в частности американских гаубиц М777, заключается в том, что их конструкция не была предназначена для ведения интенсивных артиллерийских дуэлей.

«Стволы были изготовлены в основном из титана, который легче стали. Это облегчает перемещение артиллерийских орудий и ускоряет их настройку, но орудия были спроектированы так, чтобы выпускать небольшое количество снарядов для поддержки пехоты в бою, а не для участия в длительных перестрелках и артиллерийских дуэлях», — отметил эксперт.

Сучиу подчеркнул, что из-за чрезмерной нагрузки на орудия, поставляемые Западом, более трети из примерно 350 гаубиц, подаренных Киеву, в любой момент времени могут быть выведены из строя.

Ранее 2 декабря появилась информация о том, что весной 2023 года Германия направит Украине семь зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard, которые изначально подлежали утилизации.

До этого, 30 ноября, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о том, что страны — участницы НАТО предоставили около $40 млрд военной помощи для нужд ВСУ и продолжат ее оказывать.

23 ноября Блинкен рассказал о том, что новый пакет военной помощи США для Украины в размере $400 млн включает дополнительные вооружения. Вооружения поступят со складов министерства обороны США.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украине на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. О ее начале было объявлено 24 февраля в связи с обострением ситуации из-за обстрелов украинских войск.

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