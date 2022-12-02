Мужчина погиб при пожаре в бане в Татарстане

Пожарные ликвидировали возгорание в бане частного дома в Татарстане. При тушении обнаружено тело погибшего.

Пожар произошел в утреннее время в Нурлате. По данным МЧС, владелец частного дома решил затопить баню и отправился внутрь строения. Через некоторое время огонь охватил здание, площадь пожара составила около 15 кв. м. Об этом сообщает InKazan.ru.

Возгорание было ликвидировано в течение 12 минут после поступления сообщения. Причины горения установят специалисты Госпожнадзора.

Ранее в этот день сообщалось о пожаре в заброшенном доме в Ростовской области. На месте происшествия обнаружено тело мужчины. По предварительным данным, причиной гибели стало отравление продуктами горения.