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Работник газовой компании ожидает суда за гибель двух женщин в КЧР

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В Карачаево-Черкесской Республике по обвинению в гибели двух женщин ожидает суда сотрудник газовой службы. Об этом сообщает республиканская прокуратура.

Следствие полагает, что в феврале 2021 года слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования проводил техническое обслуживание в частном жилом доме. При этом он не проверил проточный водонагреватель, а также не выявил нарушений, допущенных жильцами при использовании газового котла.

«В результате использование установленного с нарушениями газового оборудования было продолжено и в дальнейшем послужило причиной отравления угарным газом двух женщин, повлекшего их смерть», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Расследование уголовного дела по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц») завершено, пишет NewsTracker. Материалы переданы в Карачаевский районный суд для рассмотрения.

Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

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