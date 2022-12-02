Путину сообщат о вынужденной эвакуации участника онлайн-встречи с ним из-за обстрела
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- Путину сообщат о вынужденной эвакуации участника онлайн-встречи с ним из-за обстрела
Президент России Владимир Путин будет проинформирован, что участник встречи с ним, бывший военнослужащий из Донецка был вынужден покинуть мероприятие из-за обстрелов города. Об этом в пятницу, 2 декабря, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Обязательно информируем его об этом», — сказал Песков «РИА Новости».
Ранее в этот день ветерану боевых действий Вадиму Серику во время видеоконференции с Путиным пришлось срочно эвакуироваться в убежище из-за начавшегося очередного обстрела со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ).
Серику удалось пообщаться с президентом ранее, до экстренной эвакуации. Путин высказал ему свое восхищение.
В тот же день представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что украинские боевики около 16:50 ударили по центру Донецка из «Градов».
Очевидцы сообщили о прямом попадании в гастроном «Москва». Также падение украинских снарядов отмечалось в районе Комсомольского проспекта, ул. Челюскинцев, пр. Маяковского, ул. Постышева, пр. 25-летия РККА и Крытого рынка.
Корреспонденту «Известий» также удалось заснять столбы дыма над нефтебазой в Макеевке после обстрела со стороны украинских боевиков.
Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
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