Отделение реабилитации больницы № 7 возведут в Волгограде к зиме 2024 года

Власти Волгоградской области объявили о поиске подрядчика, который займется строительством многопрофильного реабилитационного отделения больницы № 7. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Проект строительства уже разработан. Он предусматривает возведение реабилитационного центра с бассейном, контрольно-пропускного пункта, обустройство парковой зоны и парковки.

На первом этаже отделения обустроят кабинеты травматолога-ортопеда, психолога, рефлексотерапевта, заведующего, старшей медсестры, два кабинета массажа с душевыми, а также две инфракрасные сауны, бассейн и раздевалки. На втором этаже сделают макет жилой квартиры, кабинеты узких специалистов и залы для различных видов реабилитации, в том числе кинезотерапии, роботомеханотерапии.

Максимальная стоимость контракта с подрядчиком составит 370,37 млн рублей. Как пишет ИА «НовостиВолгограда.ру», итоги торгов станут известны 5 декабря. Выбранный исполнитель должен будет приступить к работам на следующий день после подписания контракта и сдать объект к концу осени 2024 года.

Ранее 2 декабря сообщалось, что в Орле намерены достроить многопрофильный медцентр, прозванный в народе «Титаником». Власти предлагают за работы 3,012 млрд рублей.