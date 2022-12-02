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Пленные десантники ВСУ рассказали об обучении в Британии

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Фото: Global Look Press/UK Ministry of Defence
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Взятые в плен российскими военными украинские десантники рассказали 2 декабря, что проходили обучение в Великобритании. Об этом сообщает «РИА Новости».

Один из них рассказал корреспонденту агентства, что ему «понравилось в Британии». Программа обучения, по его словам, была легкой, украинцы проходили обучение в городских условиях.

Пленный украинский военный уточнил, что провел в Великобритании около 20 дней.

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20 ноября минобороны Великобритании объявило, что в зимний пакет помощи украинским новобранцам, проходящим обучение на территории Соединенного Королевства, будет выдан «особый предмет» — зажигалки, на которых выгравировано приветствие «Слава Украине! Героям слава!». В ведомстве подчеркнули, что такие зажигалки «символизируют британскую поддержку» украинским солдатам.

12 ноября газета Financial Times сообщала, что инструкторы в Великобритании столкнулись с рядом проблем при обучении украинских военных.

В материале также уточнялось, что около 3 тыс. служащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) завершат тренировки в Британии к католическому Рождеству 25 декабря. Еще 7 тыс. закончили обучение, начав его в июне этого года.

В конце октября главы МИД стран Евросоюза договорились создать тренировочную миссию для обучения солдат ВСУ. Обучение будет проходить не на Украине, а в соседней стране. Отмечается, что в инициативе не будет участвовать Венгрия.

В сентябре появилась информация, что Франция планирует до конца года начать обучение украинских солдат в Польше. Сообщалось, что министерство обороны республики планирует поддержать европейскую миссию по подготовке украинских солдат и уже проработало основные принципы участия в ней.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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