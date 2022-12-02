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Министр обороны Латвии потребовал выгнать сотрудников «Дождя» в Россию

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Латвия инициировала процесс отзыва разрешения на пребывание в стране сотрудников телеканала «Дождь» (настоящий материал касается деятельности иностранного агента «Дождь»). Об этом заявил 2 декабря министр обороны Латвии Артис Пабрикс.

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«Я считаю, что «Дождь» должен уехать работать в Россию, а вид на жительство [его сотрудников] должен быть аннулирован», — написал глава минобороны на своей странице в Twitter.

Позднее Пабрикс добавил, что данные процедуры уже начались.

Российский телеканал «Дождь» получил лицензию на трансляцию в Латвии 6 июня.

Ранее в пятницу сообщалось, что телеканал «Дождь» прекратил сотрудничество со своим ведущим Алексеем Коростелевым после его слов в эфире о помощи российским военнослужащим. Как заявила руководитель информационной службы канала Екатерина Котрикадзе (физическое лицо, выполняющее функции иноагента), из-за этого высказывания у зрителей сложилось впечатление, что телеканал якобы занимается отправкой снаряжения российской армии, но это не так.

Накануне, 1 декабря, в эфире «Дождя» в выпуске программы «Здесь и сейчас» Коростелев сказал: «Мы надеемся, что многим военнослужащим, в том числе, мы смогли помочь, например, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте».

До этого, 28 октября, Минюст РФ включил в реестр физлиц-иноагентов журналистку Екатерину Котрикадзе и основателя и гендиректора медиахолдинга «Дождь» Наталью Синдееву. Уточнялось, что и Котрикадзе, и Синдеева вели политическую деятельность и получали иностранное финансирование из Украины.

Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсам телеканала «Дождь» 1 марта. Сообщалось, что решение принято на основании поступившего требования Генеральной прокуратуры из-за целенаправленного размещения телеканалом на систематической основе информационных материалов, содержащих ложную информацию относительно сущности специальной военной операции на территории Украины. После этого телеканал перевел свое вещание в Латвию.

Россия продолжает проведение начатой 24 февраля специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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