Россияне рассказали о неловких ситуациях на корпоративах

Сервис «Работа.ру» провел исследование и выяснил, часто ли на корпоративах российских компаний случаются казусы и что потом происходило с виновниками неловких ситуаций. В исследовании приняли участие более 5 тыc. пользователей сервиса из всех регионов России, данные появились в распоряжении «Известий» 3 декабря.

33% опрошенных россиян рассказали, что бывали свидетелями казусных событий на корпоративных вечеринках. Чаще всего случаются веселые казусы на корпоративах — на это указали 67% участников исследования. Еще 39% опрошенных отметили, что были свидетелями постыдных случаев, а 33% — негативных. 15% респондентов рассказали, что бывали и опасные инциденты.

Зачастую казусы в коллективах после корпоратива не обсуждаются — это отметили 37% опрошенных. Еще 32% респондентов рассказали, что смешные случаи с вечеринок становились анекдотами в компании. 23% участников исследования сообщили, что вспоминают веселые моменты каждый год вместе с коллегами.

При этом 18% респондентов указали, что из-за казусов страдала репутация виновников, 6% отметили, что виновников увольняли, а 4% рассказали о штрафных санкциях для провинившихся. В варианте «Другое» 8% респондентов чаще всего отмечали, что никаких особых последствий не встречали.

Накануне опрос сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob показал, что 62% россиян положительно относятся к длительным новогодним каникулам. Как отмечает RT, по мнению большинства опрошенных, «это отличная возможность отдохнуть и провести время с близкими». Между тем 13% респондентов заявили, что недовольны продолжительным новогодним отпуском, еще 18% признались, что им всё равно.

Новогодние каникулы продлятся девять дней — с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года. На работу большинство граждан выйдут 9 января, в понедельник.