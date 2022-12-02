Участнику онлайн-встречи с Путиным пришлось эвакуироваться из-за обстрела в Донецке
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- Участнику онлайн-встречи с Путиным пришлось эвакуироваться из-за обстрела в Донецке
Бывшему военнослужащему из Донецка, ветерану боевых действий Вадиму Серику во время видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным пришлось срочно эвакуироваться в убежище из-за начавшегося очередного обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видеовстреча проходила в пятницу, 2 декабря.
Серику удалось пообщаться с президентом ранее, до экстренной эвакуации. Путин высказал ему свое восхищение.
В тот же день представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что украинские боевики около 16:50 ударили по центру Донецка из «Градов».
Очевидцы сообщили о прямом попадании в гастроном «Москва». Также падение украинских снарядов отмечалось в районе Комсомольского проспекта, ул. Челюскинцев, пр. Маяковского, ул. Постышева, пр. 25-летия РККА и Крытого рынка.
Корреспонденту «Известий» также удалось заснять столбы дыма над нефтебазой в Макеевке после обстрела со стороны украинских боевиков.
Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
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