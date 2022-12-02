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МИД России: Париж отказывается видеть преступления ВСУ и сознательно их замалчивает

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В Париже не хотят видеть многочисленные задокументированные военные преступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) и замалчивают их сознательно. Об этом 2 декабря заявили в Министерстве иностранных дел РФ, комментируя идею «спецтрибунала» по Украине.

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В заявлении на сайте ведомства отмечено, что в РФ не перестают удивляться цинизму французских властей, которые своим «приоритетом» провозгласили «борьбу с безнаказанностью» на Украине.

«В Париже почему-то закрывают глаза на правовой беспредел киевского режима в течение последних восьми лет в отношении жителей Донбасса, которые до сих пор продолжают гибнуть от ежедневных артиллерийских и ракетных обстрелов», — отметили в МИД РФ.

Кроме того, указано, что Франция остается безразличной и к убийствам гражданских лиц и издевательствам над ними, совершаемым украинскими боевиками на подконтрольных Киеву территориях, указали в МИДе. В ведомстве напомнили о шокирующих кадрах расстрела украинскими боевиками безоружных российских военнопленных, которые были растиражированы по всему миру.

«Однако для французских властей всё это не имеет никакого значения. Для них важно лишь то, что доносят эмиссары Киева и пропаганда преступного режима», — подчеркнули в министерстве.

30 ноября Франция начала работу по созданию специального трибунала для расследования действий России на Украине. Отмечалось, что Париж поддерживает расследования украинских органов правосудия и Международного уголовного суда в Гааге для привлечения к ответственности виновных.

Ранее, 30 ноября, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что инициатива Еврокомиссии (ЕК) о создании некоего трибунала по Украине под эгидой ООН стала попыткой придать беззаконию в отношении России некую форму легитимности. Он указал, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости использовать замороженные российские активы для выплат репараций Киеву.

В свою очередь, глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета России Андрей Климов в разговоре с «Известиями» назвал заявление Парижа о трибунале верхом цинизма.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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