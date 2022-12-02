Эксперт назвал самое важное для финансовых рынков событие следующей недели

Главное событие следующей недели, вероятно, произойдет в самом ее начале, рассказал «Известиям» 2 декабря ведущий экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Алексей Федоров. В понедельник, 5 декабря, страны Евросоюза (ЕС) должны будут запустить механизм потолка цен на нефть из России, объяснил он. При этом рассматривается ограничение стоимости российского энергоресурса в $60 за баррель.

Кроме того, за день до этого, 4 декабря, ОПЕК+ должна будет принять решение об изменении уровня добычи нефти.

«Учитывая, что российское руководство уже несколько раз заявляло о том, что не станет поставлять нефть в страны, которые присоединятся к «потолку», ОПЕК+ должна будет это учесть. Как именно — никто не знает, потому что это может означать сокращение рыночной доли России, а потому это решение многое скажет о позиции ОПЕК+ и дальнейших перспективах нефтяного рынка», — отметил экономист.

Федоров уточнил, что любой намек на раскол ОПЕК+ — это удар по нефтяным котировкам, который может опустить их ниже $80 за баррель Brent. В то же время, по его словам, жесткие заявления России об отказе поставок в принявшие потолок цен на нефть страны при условии сохранения монолитности ОПЕК+ — это повод для роста нефтяных котировок выше $90 за баррель.

В начале сентября страны G7 договорились ввести потолок цен на нефть из России. С тех пор в ЕС несколько раз обсуждался вопрос уровня стоимости энергоресурса, однако страны до сих пор не могут прийти к единому мнению и продолжают переговоры.

При этом президент России Владимир Путин 12 октября отметил, что РФ не станет поставлять нефть в государства, установившие такие ограничения на российские энергоносители.

Также вице-премьер РФ Александр Новак подчеркнул, что установление потолка стоимости создаст множество рисков на рынке, в том числе дефицит предложения.