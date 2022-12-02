Закрытие участка оранжевой ветки метро в Москве. Графика

Московский метрополитен объявил о закрытии участка Калужско-Рижской оранжевой линии с 3 по 7 декабря.

Такая необходимость обусловлена строительством перегонного тоннеля новой линии метро — Троицкой. Тоннель будет располагаться под действующей станцией «Академическая» оранжевой ветки.

Временное закрытие ожидает станции «Шаболовская», «Ленинский проспект»,«Академическая», «Профсоюзная». Для удобства пассажиров в течение пяти дней будут ходить бесплатные автобусы. Кроме того, временно не будет взиматься плата за проезд в трамваях № 14 и 26 и повторный вход в метро.

Поезда от «Медведково» до «Октябрьской» и от «Новых Черемушек» до «Новоясеневской» продолжат курсировать в прежнем режиме.

Пассажирам рекомендуют планировать маршруты заранее, в особенности с учетом пиковых часов. Для построения альтернативных маршрутов можно использовать Большую кольцевую линию и пересадки на Сокольническую, Серпуховско-Тимирязевскую и другие линии. Кроме того, доступен проезд по Московскому центральному кольцу (МЦК) и на наземном транспорте.