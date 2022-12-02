Реклама
Прямой эфир
Мир
В Белом доме заявили о неготовности Зеленского к переговорам с РФ
Мир
Миссия МАГАТЭ посетила на этой неделе Южно-Украинскую АЭС
Мир
Москва сделала официальный демарш на заседаниях СМИД ОБСЕ из-за недопуска Лаврова
Мир
Ассанж подал в ЕСПЧ апелляцию на решение о его экстрадиции в США
Мир
США поприветствовали решение ЕС установить потолок цен на российскую нефть
Мир
В результате взрыва в Одессе пострадали семь человек
Спорт
В Сочи стартовал турнир по художественной гимнастике «Небесная грация»
Происшествия
В Шахтерске на нефтебазе произошло возгорание емкостей
Мир
ЕС достиг соглашения о введении потолка цен на российскую нефть в $60
Мир
Лукашенко обсудил с Путиным по телефону ход СВО на Украине
Спорт
Южная Корея победила сборную Португалии и вышла в плей-офф ЧМ-2022
Происшествия
В Москве загорелся Микояновский мясокомбинат

Закрытие участка оранжевой ветки метро в Москве. Графика

0

Московский метрополитен объявил о закрытии участка Калужско-Рижской оранжевой линии с 3 по 7 декабря.

Такая необходимость обусловлена строительством перегонного тоннеля новой линии метро — Троицкой. Тоннель будет располагаться под действующей станцией «Академическая» оранжевой ветки.

Временное закрытие ожидает станции «Шаболовская», «Ленинский проспект»,«Академическая», «Профсоюзная». Для удобства пассажиров в течение пяти дней будут ходить бесплатные автобусы. Кроме того, временно не будет взиматься плата за проезд в трамваях № 14 и 26 и повторный вход в метро.

Поезда от «Медведково» до «Октябрьской» и от «Новых Черемушек» до «Новоясеневской» продолжат курсировать в прежнем режиме.

Пассажирам рекомендуют планировать маршруты заранее, в особенности с учетом пиковых часов. Для построения альтернативных маршрутов можно использовать Большую кольцевую линию и пересадки на Сокольническую, Серпуховско-Тимирязевскую и другие линии. Кроме того, доступен проезд по Московскому центральному кольцу (МЦК) и на наземном транспорте.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022