Во время конференции с Путиным военный попал под обстрел ВСУ в Донецке

Во время конференции с Путиным военный попал под обстрел ВСУ в Донецке

2022-12-02 17:58:21

2022-12-02 17:58:21

2022-12-02 17:58:21

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