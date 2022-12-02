ViP Megahit в декабре запускает большой супергеройский киномарафон

Ничто так не поднимет настроение перед Новым годом, как популярные франшизы с супергероями на ViP Megahit (входит в ГК Viasat, пакет ViP). Каждую субботу декабря, начиная с 18:00, зрители телеканала увидят захватывающие приключения Человека-муравья, Доктора Стрэнджа, Человека-паука, Людей Икс, Дэдпула и многих других киногероев.

Открывает первый выходной зимы фантастический боевик «Человек-муравей» и его сиквел «Человек-муравей и Оса». Эти фильмы обязательно понравятся всем любителям ярких визуальных эффектов, захватывающего экшена и искрометного юмора. «Человек-муравей» рассказывает историю умного, но при этом очень невезучего инженера Скотта Лэнга (Пол Радд, «Люблю тебя, чувак», «Сорокалетний девственник»), который идет на кражу, чтобы выплатить алименты дочери. После того как мужчина находит странный костюм, его жизнь полностью меняется. Он приобретает удивительную способность уменьшаться в размере и быть таким же ловким и быстрым, как настоящие супергерои. Но с великой силой приходит и большая ответственность: планы Скотта становятся масштабнее, а поступающие угрозы — разрушительнее.

В тот же день, в 21:40, на экраны ворвется «Доктор Стрэндж». С помощью заклинаний главный герой (харизматичный Бенедикт Камбербэтч, сериал «Шерлок») научится парить в воздухе, формировать зеркальные измерения, создавать десятки своих копий и делать другие магические трюки. Мир людей исчезнет, если на помощь не придет Стивен Стрэндж.

10 декабря на ViP Megahit покажут сразу три фильма о ловком и любимом многими поколениями зрителей супергерое: «Человек-паук: Возвращение домой», «Человек-паук: Вдали от дома» и «Человек-паук: Через вселенные». Вооружившись паутиной, Питер Паркер снова будет летать по улицам городов и отважно бороться с преступностью. Впрочем, не забудет главный герой и о своих друзьях, и об учебе, и о возлюбленной. Фантастические приключения Человека-паука, пропитанные красочными спецэффектами и тонким юмором, оставят после просмотра послевкусие волшебства и чудес. Стоит отметить, что «Человек-паук: Вдали от дома» показал рекордные кассовые успехи, набрав более $1 млрд в мировом прокате. А «Человек-паук: Через вселенные» является обладателем премии «Оскар».

А 17 декабря ViP Megahit соберет у экранов поклонников фантастической саги о Людях Икс. Вместе с героями зрители узнают увлекательную историю становления Росомахи — одного из самых противоречивых мутантов в киновселенной Marvel, откуда у Людей Икс такая невероятная сила и что острее: меч самурая или когти Росомахи? Интересно, что изначально на роль Логана рассматривали Рассела Кроу и Дюгрея Скотта, но в итоге выбрали Хью Джекмана. И не зря! Такому супергерою симпатизируешь и сопереживаешь одновременно.

Захватывающие приключения Людей Икс продолжатся и через неделю. 24 декабря в эфире выйдут блокбастеры: «Люди Икс: Первый класс», «Люди Икс: Дни минувшего будущего» и «Люди Икс: Апокалипсис». Сверхлюдям бросает вызов ранее невиданный и невероятно сильный персонаж — древний мутант Апокалипсис. Кажется, что схватка с ним может стать последней как для Людей Икс, так и для всего человечества. В роли могучего злодея — неподражаемый Оскар Айзек («Дюна», «Драйв»).

А финальный день года поделили между собой любители повеселиться между подвигами — Дэдпул и Пипец! Супергеройский марафон завершат комедийные блокбастеры: «Дэдпул», «Дэдпул 2» и «Пипец». В первых двух проектах главную роль исполнил Райан Рейнольдс («Телохранитель киллера», «Предложение»). Сыгранный им персонаж — дерзкий и болтливый наемный убийца из Нью-Йорка, который поневоле получил сверхспособности, — мгновенно покорил сердца людей по всему миру.

Включайте ViP Megahit в пакете ViP каждую субботу декабря и смотрите яркие и зрелищные блокбастеры для всей семьи.