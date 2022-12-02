Путин рассказал об опыте занятий гончарным делом

Президент России Владимир Путин в молодости пробовал заниматься гончарном делом. Об этом он рассказал в пятницу, 2 декабря, в ходе видеовстречи с россиянами с ограниченными возможностями здоровья и представителями общественных организаций.

Одна из участниц встречи поделилась с главой государства тем, что недавно участвовала в чемпионате «Абилимпикс» и выиграла соревнования в компетенции «гончарное дело».

«Я тоже однажды пробовал этим заниматься, но это было очень давно», — признался в ответ российский лидер.

До этого, в июле текущего года, Путин в ходе общения с финалистами конкурса «Большая перемена» рассказал школьникам, как не превратиться в «ботаников». По его словам, увлечения различными видами деятельности способны не только обогатить человека, но и помочь ему не зациклиться на учебе и зазубривании. Тогда к главе государства обратился 13-летний житель Козельска Максим Алферов и рассказал о своих увлечениях — шахматах, программировании и прошлых занятиях балетом. Путин посоветовал мальчику не бросать такие разносторонние хобби.

Ранее, в октябре прошлого года, российский лидер рассказал, что любит поездить на электромобилях на территории своей дачи в Ново-Огарево и не замечает никакой разницы между ними и классическими автомобилями.

Помимо увлечений гонками на электромобилях, глава государства, выступая на заседании клуба «Валдай», рассказал еще об одном своем хобби — чтении трудов Ивана Ильина, Николая Бердяева и других русских мыслителей, которые думали о России и ее будущем.