Появились кадры последствий удара ВСУ по центру Донецка

Появились кадры последствий ракетного удара со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) по центральным районам Донецка.

На кадрах видно, как в месте прилета ракеты горит автомобиль и припаркована машина скорой помощи, экипаж которой оказывает первую помощь пострадавшему от взрыва мужчине. Отмечается, что в результате удара пострадало два человека.

Позднее к месту происшествия прибыла пожарная машина для ликвидации возгорания.

Ранее в этот день ВСУ обстреляли Киевский и Ворошиловский районы Донецка. Известно, что украинские военные выпустили 10 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Очевидцы сообщают о прямом попадании в гастроном «Москва». Также падение украинских снарядов отмечают в районе Комсомольского проспекта, ул. Челюскинцев, пр. Маяковского, ул. Постышева, пр. 25-летия РККА и Крытого рынка.

Россия продолжает проведение начатой 24 февраля специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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