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Медведев назвал украинские власти врагами православия

Медведев заявил, что власти современной Украины открыто стали врагами православной веры
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Фото: Global Look Press/Alexander Rekun
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Действующие власти Украины стали врагами православной веры. Об этом 2 декабря заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

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В последнее время украинские правоохранители провели серию обысков в храмах УПЦ.

«Нынешние украинские власти открыто стали врагами Христа и православной веры. Так к ним и следует относиться всему христианскому миру», — считает Медведев.

По его словам, преследование церкви на Украине началось во время президентства Петра Порошенко, который «пожертвовал Украинской православной церковью (УПЦ) и Минскими соглашениями ради своего несостоявшегося переизбрания».

В сообщении отмечается, что действия Киева привели к тому, что из-за давления со стороны властей верующим приходится посещать только «правильные» церкви.

Ранее в этот день президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении запретить деятельность религиозных организаций, которые аффилированы с Россией. Также он поручил силовым структурам начать проверки религиозной среды страны на наличие «подрывной деятельности российских спецслужб».

В январе 2019 года Константинопольский патриархат подписал томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной на основе двух неканонических церквей — Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию, заявил о прямом вмешательстве украинских властей в церковные дела, а также подчеркнул, что в результате была образована «объединенная раскольническая церковь стамбульского прихода».

Как заявлял предстоятель УПЦ Филарет, «новая церковь» не является канонической, а томос на деле не дал автокефалии. В ответ ПЦУ лишила его «канонического права» управления епархией. Тогда священнослужитель обвинил «новую церковь» в захвате храмов и заявил о создании собственного синода.

Позднее Русская православная церковь (РПЦ) разорвала общение с Константинопольским патриархатом, а также с церквями, признание которыми раскольнической ПЦУ не было соборным и легитимным. Многие канонические православные церкви по всему миру не признали «новую церковь» Украины.

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