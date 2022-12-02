В США увидели в решениях Зеленского план «продать Украину с молотка»

Планы президента Украины Владимира Зеленского по введению системы шефства для восстановления страны означают, по сути, «продажу страны с молотка по частям». Такое мнение высказала обозреватель журнала The American Thinker Оливия Мюррей в четверг, 1 декабря.

Журналистка напомнила о сентябрьской встрече президента Украины с главой компании BlackRock Лоуренсом Финком. По ее словам, тогда Финк проконсультировал Зеленского по созданию «фонда реконструкции» украинской экономики, в который смогут вкладываться государственные и частные инвесторы.

Мюррей также приводит в статье слова самого Зеленского о том, что он планирует запустить «программу меценатства», предлагаемую иностранным организациям как государственным, так и частным. «Зеленский заявил, что программой заинтересовались многие страны, в том числе США, и дополнительно рекламировал движение к глобализму и зеленой энергии», — отмечает автор материала.

По ее мнению, украинский лидер, руководствуясь «бесплатной» рекомендацией Финка, создает систему патронажа, которая, по сути, позволит продавать с аукциона украинские территории.

«Зеленский по очевидному совету Финка «на безвозмездной основе» создал схему покровительства, по которой украинские территории продаются с аукциона иностранному покупателю, предложившему самую высокую цену», — отмечает обозреватель.

Мюррей предполагает также, что средства, полученные Киевом через эту систему шефства, будут разворованы.

«Пойдут ли эти деньги на реконструкцию страны или они, что более вероятно, исчезнут?» — задается журналистка риторическим вопросом.

В своей статье Мюррей сравнивает Зеленского с американскими миллиардерами и коррупционерами, в качестве примера которых приводит семью президента США Джо Байдена, бывшего главу Белого дома Барака Обаму и других политиков.

«Похоже на Джо и Хантера Байденов, или Обаму, или Дика Чейни — видимо, Зеленский сделан из того же теста, что и некоторые из худших предателей в американской истории», — подытоживает обозреватель.

Ранее, 25 ноября, ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон назвал Зеленского коррумпированным диктатором. Ведущий возмутился тем, что экономика Соединенных Штатов Америки уходит на дно из-за помощи, оказываемой Киеву, объем которой, по его словам, на настоящий момент превысил $90 млрд.

Тогда же обозреватель Fox News Тодд Вуд высказал мнение, что президент Украины и его команда участвуют в крупных финансовых махинациях. По словам обозревателя, только 30% от поставляемой Киеву помощи и оружия достигают цели. Журналист также отметил, что, по информации его источников, большая часть этих средств утекает за границу, где украинские чиновники, по его словам, приобретают на них недвижимость.

Ранее, 23 ноября, глава Госдепа Энтони Блинкен сообщил, что Соединенные Штаты Америки предоставят Киеву новый пакет военной помощи в размере $400 млн, который включает дополнительные вооружения со складов американского минобороны.

16 ноября администрация Белого дома запросила у конгресса около $37,7 млрд для помощи Киеву.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено президентом России Владимиром Путиным 24 февраля на фоне обострения ситуации из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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