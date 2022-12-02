Адвокат рассказал о допустимых мерах самообороны

Уголовный кодекс (УК) оставляет за человеком право использовать самооборону в случае применения насилия, угрозы жизни и здоровью, однако нередко именно пострадавший оказывается на скамье подсудимых. Адвокат, кандидат юридических наук Александр Карабанов рекомендовал применять допустимую самооборону, а также использовать различные гаджеты, чтобы избежать этого.

«В Уголовном кодексе прописано, что причиняемый при самообороне вред не должен превышать предполагаемого вреда, который могла бы получить жертва, проблема в том, что в стрессовой ситуации люди, естественно, не могут оценить характер происходящего. Но, как нам говорили еще в университете действующие сотрудники, лучше быть живым и в тюрьме, чем мертвым», — сказал в пятницу, 2 декабря, эксперт в беседе с Lenta.Ru.

Специалист рекомендовал при самообороне не наносить ранения в жизненно важные органы, такие как шея или сердце. При этом он уточнил, что выбитый глаз не дает даже группы инвалидности.

«Теоретически, если защищается, например, женщина каким-то предметом или ногтями, она может повредить нападающему глаз, и ее за это точно никто не посадит. Очень эффективный прием для отражения атаки», — отметил Карабанов.

По словам юриста, не стоит пренебрегать пассивными способами обеспечения безопасности, такими как сигнализация и тревожная кнопка в квартире, сигналы с которых идут непосредственно в местное отделение полиции. Он добавил, что это относительно недорогая услуга.

«Причем устанавливать кнопки советуют в нескольких местах, например в ванной и туалете, где можно закрыться и вызвать наряд. Также сейчас продается много гаджетов с системой GPS, оповещением о местонахождении, вызовом помощи, это тоже стоит изучить и использовать», — заключил правозащитник.

19 сентября эксперт-криминалист Дмитрий Кирюхин рассказал, в каких местах орудуют карманники и уличные грабители и как от них защититься.

По его мнению, необходимо громко кричать, если ограбление происходит на публике, так как в данном случае преступнику в стрессовом состоянии будет легче бросить добычу и скрыться. К тому же кто-то из мужчин может попробовать задержать грабителя, подчеркнул криминалист. Он считает, что достаточно будет хотя бы схватить его за куртку или рукав, чтобы заставить его выбросить сумку или другие украденные вещи.

Как писали ранее «Известия», законопроект, корректирующий 37-ю статью УК, депутаты Госдумы от фракции ЛДПР разработали в феврале — после того как Владимир Путин рекомендовал Верховному суду РФ подготовить разъяснения по превышению пределов необходимой обороны при защите от посягательств, не связанных с насилием. В апреле правительство дало на него отрицательный отзыв.

«Проектируемая норма фактически дублирует ч. 1 ст. 37 УК РФ в части признания необходимой обороной защиты от посягательства, сопряженного с насилием, опасным для жизни или непосредственной угрозой такого насилия», — говорилось в документе.

Однако в конце мая Верховный суд, выполнив поручение главы государства, признал корректировку законодательства допустимой. В постановлении пленума он дополнил число случаев необходимой самообороны незаконным проникновением в жилище против воли проживающего в нем лица, не сопряженным с насилием либо с непосредственной угрозой применения такого насилия.

Кроме того, Верховный суд расширил пределы применения мер самозащиты. Теперь «состоянием необходимой обороны» могут считать случаи, когда оборонявшийся пытался предотвратить нападение, если обстоятельства указывают на наличие реальной угрозы его совершения.