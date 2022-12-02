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Toyota покажет новый кроссовер Highlander в феврале 2023 года

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Фото: Toyota
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Компания Toyota в 2023 году анонсировала появление нового трехрядного кроссовера Highlander, который получит более просторный салон и приставку Grand к названию. Об этом 2 декабря сообщил портал Motor.

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Премьера должна состояться 8 февраля 2023 года, накануне Чикагского автосалона. Никаких фото новинки компания пока не публикует, в печать просочился только тизер модели. На нем нарисована оригинальная корма машины, которая по стилю заметно отличается от привычного Highlander: задние фонари соединены плашкой с названием модели. Чуть ниже видны шильды с надписями Hybrid Max и Platinum, они указывают на гибридную силовую установку и уровень оснащения машины.

По оценке специалистов, новинка разделит техническую начинку с Crown Hybrid Max, которая дебютировала в начале 2022 года. В установку входят турбомотор объемом 2,4 л и электромотор. Известно, что суммарная отдача гибрида составит 344 л. с. и 542 Нм крутящего момента.

Ожидается, что Grand Highlander займет нишу между актуальной версией кроссовера Highlander и более крупного внедорожника Sequoia.

24 ноября российские дилеры стали принимать заказы на поставку в РФ нового большого внедорожника Toyota Sequoia третьего поколения. Производство машины началось в США в сентябре 2022 года. Цена на новинку варьируется от 8,6 млн до 10 млн рублей. Продавцы предлагают Sequoia с безальтернативной гибридной установкой i-Force Max. В ее состав входят турбодвигатель V6 объемом 3,5 л и электромотор, встроенный в десятидиапазонную коробку-автомат. Комбинированная отдача силовой установки составляет 443 л.с. и 790 Нм крутящего момента. Тип привода задний либо полный. Продавцы особо подчеркивают, что на 100 км пробега новая гибридная Sequoia расходует в смешанном цикле всего 10,7 л бензина.

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