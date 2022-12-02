Водитель маршрутки высадил школьника в 30-градусный мороз под Новосибирском

В городе Татарске Новосибирской области водитель маршрутного автобуса высадил 12-летнего школьника в 30-градусный мороз. Об этом сообщило Следственное управление Следственного комитета (СК) России по региону в пятницу, 2 декабря.

В СК уточнили, что ребенок оказался в незнакомом месте и добирался домой пешком. Ведомство приступило к доследственной проверке, после которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Детский омбудсмен Новосибирской области Надежда Болтенко отреагировала на это происшествие в Telegram-канале. Она напомнила, что с прошлого года в России действует закон, который запрещает высаживать из общественного транспорта детей до 16 лет без родителей.

В феврале в Петрозаводске кондуктор автобуса выгнал ребенка на мороз. По словам матери пострадавшей, ее 12-летняя дочь не могла найти карту для оплаты проезда. В результате девочка оказалась на улице.