ГП РФ потребовала признать организацию «Маньяки: культ убийства» террористической

Генеральный прокурор России направил в Верховный суд России иск о признании организации «Маньяки: культ убийства» террористической. Об этом 2 декабря сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

«Установлено, что движение создано на Украине, основано на нацистской идеологии и его целью является образование «расово чистого государства». Продвижение идей М.К.У. в сети интернет направлено на формирование культа насилия, стимуляцию совершения убийств, что приводит к росту социальной напряженности, атмосферы страха», — указано в пресс-релизе.

В Генпрокуратуре отметили, что члены движения совершают насильственные преступления экстремистской и террористической направленности, а деятельность организации угрожает безопасности общества и государства.

Ранее, 18 ноября, Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной в России деятельность двух украинских неправительственных организаций (НПО). Отмечается, что это коснется дух организаций — религиозной организации «Всеукраинский духовный центр «Возрождение» и благотворительного фонда «Возрождение» Владимира Мунтяна.

До этого, 11 ноября, Генпрокуратура признала нежелательным в РФ Научный центр имени Вудро Вильсона.

7 ноября украинские националистические организации С14, «Добровольчий рух» и «Черный комитет» были признаны в России террористическими. Они были включены в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Ранее, 4 августа, Росфинмониторинг внес украинскую националистическую группировку «Азов» (запрещена в России) в перечень террористических и экстремистских организаций. Пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ сообщила, что отныне участие в «Азове» является уголовно наказуемым деянием.