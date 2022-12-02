Испанская полиция оцепила территорию вокруг посольства Украины в Мадриде

Полиция Испании оцепила посольство Украины в Мадриде из-за подозрительной посылки. Об этом 2 декабря в своем аккаунте в Twitter сообщает телеканал TVE.

В настоящее время полицейские оцепили периметр и просят людей покинуть территорию. Сотрудники действует по антитеррористическому протоколу. Отмечается, что посол и сотрудники посольства всё еще остаются в здании.

Накануне в Мадриде посылка со взрывчаткой была найдена в посольстве США. Здание дипмиссии оцепили. Позже посылка была обезврежена роботом-сапером, который произвел контролируемый взрыв.

Тогда же полиция перехватила конверт, адресованный премьер-министру страны Педро Санчесу, начиненный взрывчаткой, а сотрудники испанских спецслужб обнаружили посылку с бомбой, прибывшую по почте на базу ВВС в городе Торрехон-де-Ардос.

Известно, что в данный момент правоохранительные органы изучают причастность бомбы и посылки к письму со взрывным устройством, которое было отправлено в украинское посольстве в Мадриде 30 ноября. В результате взрыва сотрудник посольства получил легкие ранения.

По информации агентства Reuters, детективы будут расследовать данный инцидент при содействии криминалистов и следователей разведки.