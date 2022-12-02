Реклама
Прямой эфир
Общество
В Донбасс доставили партию гуманитарной помощи от Союзного государства
Мир
Испания предупредила ЕС о возможной связи посылок с бомбами с конфликтом на Украине
Спорт
«Формула-1» отменила Гран-при Китая 2023 года
Мир
Шольц призвал Путина как можно скорее найти решение конфликта на Украине
Мир
ЕК предложила наказывать физлиц тюрьмой за нарушение санкций ЕС против РФ
Авто
Китайская Evergrande приостановила производство своих электромобилей
Мир
В Сирии опровергли заявление Пентагона о ликвидации лидера ИГ оппозицией
Происшествия
Число погибших при обстреле ВСУ Донецка увеличилось до трех
Мир
В Польше полицейским пришлось выселять беженцев с Украины с помощью автокрана
Мир
Германия направит Украине семь подлежавших утилизации ЗСУ Gepard
Происшествия
В результате пожара на судне на Борисовских прудах пострадала женщина
Общество
Кравцов заявил о включении раздела про СВО в школьные учебники истории

Полянский рассказал о поддержке позиции РФ от иностранных дипломатов в кулуарах ООН

0
Фото: ТАСС/ЕРА/JUSTIN LANE
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский рассказал в пятницу, 2 декабря, о сопереживании и поддержке позиции России со стороны иностранных коллег.

Полет «Ястреба»: Украине передадут снятые с вооружения США зенитные комплексы
Киев получит системы MIM-23 HAWK, выпущенные еще в 1960-х годах

По его словам, иностранные дипломаты прекрасно понимают сложность сложившейся международной ситуации и поддерживают российских коллег в кулуарах. Несмотря на агрессивную риторику Запада, с большинством из них удается сохранить приятельские отношения. Он отметил, что иностранные коллеги прекрасно понимают, что россиянам сейчас непросто в этой ситуации.

«Они видят, что мы стараемся, и чисто по-человечески очень многие нам сочувствуют и высказывают свое сопереживание. Если мы не обсуждаем политические вопросы, то у нас остались ровные, нормальные отношения с подавляющим большинством наших коллег, наверное, с 99,9%», — заявил Полянский в интервью Lenta.Ru.

Первый зампред отметил, что вне работы дипломаты «могут спокойно поговорить об украинском кризисе» и других проблемных моментах, чтобы лучше понять друг друга.

Но когда включаются камеры, тут же начинается работа на телевидение: пиар, грозные выступления и, как в случае украинского постпреда при ООН Сергея Кислицы, даже истерики, заключил Полянский.

19 ноября в Нью-Йорке прошли закрытые консультации Совбеза ООН. На них обсуждался вопрос о якобы экспортируемых Ираном беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) в Россию для использования на Украине. Киев призвал экспертов ООН посетить Украину, чтобы те подтвердили этот факт.

Полянский назвал эти обвинения очередным раундом дезинформации и давления на Россию, заявив, что Москва подвергнет переоценке свое сотрудничество с секретариатом ООН, если тот примет участие в «расследовании», о котором просит Киев, сообщается на сайте kp.ru.

Комментируя это высказывание Полянского, Кислица назвал логику Москвы «дебильной», а Полянского — «одной из самых отвратительных персон, которые видела ООН».

После этого Полянский отметил, что «на нападки и хамство всяких там кислиц, мельников, врублевских» ему даже не хочется отвечать. Он подчеркнул, что дипломаты не должны переходить на личности в своих высказываниях.

24 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала постпреда Украины при ООН за хамство в сторону российских дипломатов. Она напомнила, что после заседания Совбеза ООН он перешел на личности, показав в Twitter свое фото со средним пальцем и написав под ним, что слушать российского коллегу — «одна из самых ужасных обязанностей», передает RT.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, против жителей которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022