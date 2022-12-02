Полянский рассказал о поддержке позиции РФ от иностранных дипломатов в кулуарах ООН

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский рассказал в пятницу, 2 декабря, о сопереживании и поддержке позиции России со стороны иностранных коллег.

По его словам, иностранные дипломаты прекрасно понимают сложность сложившейся международной ситуации и поддерживают российских коллег в кулуарах. Несмотря на агрессивную риторику Запада, с большинством из них удается сохранить приятельские отношения. Он отметил, что иностранные коллеги прекрасно понимают, что россиянам сейчас непросто в этой ситуации.

«Они видят, что мы стараемся, и чисто по-человечески очень многие нам сочувствуют и высказывают свое сопереживание. Если мы не обсуждаем политические вопросы, то у нас остались ровные, нормальные отношения с подавляющим большинством наших коллег, наверное, с 99,9%», — заявил Полянский в интервью Lenta.Ru.

Первый зампред отметил, что вне работы дипломаты «могут спокойно поговорить об украинском кризисе» и других проблемных моментах, чтобы лучше понять друг друга.

Но когда включаются камеры, тут же начинается работа на телевидение: пиар, грозные выступления и, как в случае украинского постпреда при ООН Сергея Кислицы, даже истерики, заключил Полянский.

19 ноября в Нью-Йорке прошли закрытые консультации Совбеза ООН. На них обсуждался вопрос о якобы экспортируемых Ираном беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) в Россию для использования на Украине. Киев призвал экспертов ООН посетить Украину, чтобы те подтвердили этот факт.

Полянский назвал эти обвинения очередным раундом дезинформации и давления на Россию, заявив, что Москва подвергнет переоценке свое сотрудничество с секретариатом ООН, если тот примет участие в «расследовании», о котором просит Киев, сообщается на сайте kp.ru.

Комментируя это высказывание Полянского, Кислица назвал логику Москвы «дебильной», а Полянского — «одной из самых отвратительных персон, которые видела ООН».

После этого Полянский отметил, что «на нападки и хамство всяких там кислиц, мельников, врублевских» ему даже не хочется отвечать. Он подчеркнул, что дипломаты не должны переходить на личности в своих высказываниях.

24 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала постпреда Украины при ООН за хамство в сторону российских дипломатов. Она напомнила, что после заседания Совбеза ООН он перешел на личности, показав в Twitter свое фото со средним пальцем и написав под ним, что слушать российского коллегу — «одна из самых ужасных обязанностей», передает RT.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, против жителей которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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